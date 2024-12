Zahl der Drogentoten in Deutschland 2023 auf Höchststand

Mehr Drogentote, tonnenweise Kokain und ein dynamischer Drogenmarkt. Der Konsum illegaler Drogen in Deutschland nimmt bei Erwachsenen seit Jahren stetig zu, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht "Drogenmärkte & Kriminalität 2024" der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht hervorgeht.

Laut den jüngsten Daten für das Jahr 2021 konsumierten knapp fünf Millionen der Erwachsenen (9,6 Prozent) illegale Drogen. Darin eingeschlossen ist auch Cannabis, das erst 2023 legalisiert wurde. Je nach Bundesland schwankten die Zahlen deutlich, besonders groß ist der Konsum in Berlin . Die Zahl der Drogentoten erreichte im vergangenen Jahr mit 2.227 Fällen einen Höchststand seit Erfassung.

Als mehrere Personen einen Lastwagen ausräumen, stürmt die Polizei in Hamburg im September das Gelände. Im Inneren des Autos: Bananenkisten mit 2,1 Tonnen Koks.

Kokain-Preis sank im Straßenhandel

Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert ( SPD ), zeigte sich angesichts dieser Zahlen besorgt. Statt Drogenkonsumenten und Suchtkranke in Zeiten von Kriegen und großer gesellschaftlicher Unsicherheit an die Ränder zu schieben, müsse der organisierte Handel stärker bekämpft werden. Und es brauche mehr Prävention, Beratung und Therapie.

Allein 43 Tonnen Kokain wurden im vergangenen Jahr in Deutschland sichergestellt. Mehr als doppelt so viel wie Vorjahr. Weltweit ist der Trend ähnlich. Der Preis für Kokain im Straßenhandel sank in Deutschland. Die Zahl der aufgrund von Kokain-Konsum ärztlich Behandelten stieg dabei deutlich. 1,6 Prozent der Erwachsenen zwischen 18 und 59 Jahren, vor allem Männer, hatten im Jahr 2021 wenigstens einmal im Jahr Kokain konsumiert.