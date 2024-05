Berlin: Mann auf offener Straße getötet

Opfer aus fahrendem Auto erschossen?

Polizeigewerkschaft spricht von "Hinrichtung"

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sprach von einer "Hinrichtung" und verortet die Täter im Milieu der organisierten Kriminalität (OK). "Diese öffentliche Hinrichtung heute in Spandau zeigt uns, zu was Menschen in der organisierten Kriminalität fähig sind", erklärte der Sprecher des Berliner GdP-Landesverbandes, Benjamin Jendro.