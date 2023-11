Mordfall Bögerl: Polizei rechnet mit neuen Ermittlungen

Ermittlungen wurden vorerst eingestellt

Am Montag hatten Staatsanwaltschaft und Polizei mitgeteilt, dass die Ermittlungen in dem Mordfall vorerst eingestellt werden , da kein Täter gefunden werden konnte. Alle Spuren seien abgearbeitet worden, sagte der Sprecher. "Es gibt aktuell keine erfolgversprechenden Ermittlungsansätze." Noch immer gingen jedoch monatlich ein bis zwei Hinweise zu dem Verbrechen bei der Polizei ein.

Das Verbrechen an Maria Bögerl ist einer der bekanntesten ungeklärten Mordfälle in Deutschland. Der Fall beschäftigt die Ermittler bis heute. 08.04.2017 | 3:23 min

Maria Bögerl, die Ehefrau des damaligen Heidenheimer Sparkassenchefs, war am 12. Mai 2010 aus ihrem Wohnhaus in Heidenheim entführt worden.

Noch am selben Tag erhielt ihr Mann den Anruf eines Unbekannten, der 300.000 Euro Lösegeld forderte. Die Übergabe des Geldes scheiterte jedoch. Anfang Juni 2010 entdeckte ein Spaziergänger dann die Leiche von Maria Bögerl an einem Waldrand wenige Kilometer vom Haus der Bögerls entfernt.