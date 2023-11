Nach 33 Jahren: DNA-Spur könnte zum Mörder führen

Plakat zum Cold Case von Claudia Obermeier in Röthenbach. Quelle: dpa

33 Jahre nach dem Mord an der 22-jährigen Claudia Obermeier in Mittelfranken ist die Polizei an eine DNA-Spur des unbekannten Täters gekommen. Dadurch bekamen die Ermittler Hinweise, dass auf das Konto des Mannes auch ein Einbruch in Nürnberg gehen könnte. Die Kriminalpolizei hofft nun auf neue Erkenntnisse, die sie zum Täter führen.

2012, also 22 Jahre nach dem Mord an Claudia Obermeier in Röthenbach an der Pegnitz, hatte der Mann in einem Rohbau DNA-Material hinterlassen, wie Polizeisprecher Marc Siegl sagte. Die Täter stahlen damals demnach hochwertige Werkzeuge und Sicherungen aus einem Sicherungskasten.

Cold Case Claudia Obermeier: Ermittler traten bei "Aktenzeichen XY" auf

In der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY..." haben zwei Ermittler den Fall am Mittwochabend vorgestellt. Rund 40 Hinweise aus der Bevölkerung gingen bei der Polizei im Anschluss an die Sendung ein. "Das zeigt uns, dass der Fall nach wie vor präsent ist", sagte Siegl.