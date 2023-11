Cyber-Bedrohung "immer noch im roten Bereich"

Um Deutschlands kritische Infrastruktur vor Cyberangriffen zu schützen, findet in Potsdam eine Konferenz für IT-Sicherheit statt. 19.04.2023 | 1:40 min

Deutsche Sicherheitsbehörden sehen die Bedrohungslage im Cyberraum aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine weiterhin sehr angespannt. Angriffe im Zusammenhang mit pro-russischen Akteuren hätten zugenommen, sagte der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, bei einer Konferenz zur Cybersicherheit am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. "Wir haben aber noch schlimmere Szenarien angenommen."

Was lässt sich gegen diese Art von Kriminalität unternehmen? 19.04.2023 | 2:36 min

Zweimal nur knapp an der Krise vorbei gehackt

Deutschland sei im vergangenen Jahr in zwei Fällen nur knapp an einer Krise vorbeigeschrammt, sagte der Vizepräsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Gerhard Schabhüser. Zum einen habe ein russischer Angriff auf ein Satellitensystem auch die Fernwartung vieler Windkrafträder in Deutschland lahmgelegt.