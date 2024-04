13-Jähriger soll Mann am Dortmunder Hafen erstochen haben

Ein 13-Jähriger soll am Donnerstag am Dortmunder Hafen in Nordrhein-Westfalen einen 31-jährigen Mann erstochen haben. Zuvor habe es eine verbale Auseinandersetzung mit gegenseitigen Beleidigungen zwischen dem obdachlosen Opfer und dem Kind gegeben, sagte ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft am Freitag.