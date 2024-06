Poetry Slam im Knast: Freiheit hinter Gittern

Kultur ist für alle da, auch für den Knast – dieses Motto verfolgt der Verein „Die LandKulturSchaffenden Südwest“. Die JVA Siegburg hat die Künstler in die Justizvollzugsanstalt eingeladen – zum Poetry Slam.

Solche Begeisterungsstürme hat vielleicht Johnny Cash bei seinen Auftritten in den Hochsicherheitsgefängnissen Folsom und San Quentin ausgelöst, Ende der 60er Jahre. Doch eine Handvoll deutscher Poetry Slammer, die selbst verfasste Gedichte, Texte, Poesie vorträgt?

Knast macht krank. Viele Häftlinge werden nach der Freiheitsstrafe wieder straffällig. Laut einer neuen Studie könnte die Isolation in der Haft Auswirkungen auf das Gehirn haben.

Poetry Slams im Knast - nirgends ist die Atmosphäre so intensiv

Der Dichter und ehemalige Sozialarbeiter Rolf Suter aus dem badischen Ort Weingarten hat sich diese Reihe ausgedacht. Regelmäßig veranstaltet er Poetry Slams an verschiedenen Orten. Doch nirgendwo ist die Atmosphäre so intensiv wie in Gefängnissen, beobachtet er - wenn die Inhaftierten aufbrechen, zu Leben erwachen.