Strafe bitte mal innovativ denken | Terra-X-Kolumne

Der Strafvollzug stand in der Corona-Pandemie vor einem bekannten Problem: "Gefängnisse sind in keiner Weise darauf vorbereitet, mit Covid-19 umzugehen" - so titelte das Journal "The Lancet". Das ähnelt stark einem Gesundheitsbericht aus einem US-Gefängnis, der fast auf den Tag genau 101 Jahre zuvor während einer anderen Pandemie veröffentlicht wurde: der sogenannten Spanischen Grippe.