Großbritannien: Postmitarbeiter zu Unrecht im Gefängnis

Als Paula Vennells, die ehemalige Chefin der Post, zur Anhörung vor der Untersuchungskommission erscheint, braucht sie Polizeischutz, so groß ist die Aufmerksamkeit. Wird sie gestehen, von der fehlerhaften Software gewusst zu haben, wegen der Hunderte britische Postmitarbeiter zu Unrecht im Knast saßen? Nein, beteuert sie später in der Anhörung - sie sei zu leichtgläubig gewesen, so die hochbezahlte Managerin unter Tränen.