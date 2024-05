Blut-Skandal mit 3.000 Toten: "Schande" für Großbritannien

In einem Skandal um verunreinigte Blutkonserven mit mehr als 3.000 Toten in Großbritannien hat sich Premierminister Rishi Sunak am Montag offiziell bei Betroffenen entschuldigt. "Es tut mir wirklich leid", sagte Sunak vor dem Parlament in London. Die Ergebnisse eines Berichts zu dem Skandal seien "eine Schande für den britischen Staat".