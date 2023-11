Greta Thunberg vor Londoner Gericht: Bin unschuldig

Ihr wird Störung der Öffentlichkeit im Rahmen einer Demonstration vorgeworfen. Und so muss sich Greta Thunberg vor einem Londoner Gericht verantworten. Sie plädiert auf unschuldig.

Greta Thunbergs Auftritt vor einem Londoner Gericht wird mit großem Interesse verfolgt. Quelle: dpa

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat sich bei einer Anhörung in London als unschudidg bezeichnet. Sie muss sich dort wegen Störung der öffentlichen Ordnung verantworten, weil sie bei einer Protestaktion den Anweisungen der Polizei nicht gefolgt sein soll. Der Termin endete bereits nach weniger als einer Stunde. Der eigentliche Prozessbeginn wurde auf den 1. Februar festgelegt.

Thunberg war zuvor umringt von Reportern und Kameras am Gerichtsgebäude in London eingetroffen. Zu Beginn der Anhörung gab sie ihren Namen und ihr Geburtsdatum an. Ihr Anwalt hatte beantragt, dass sie ihre Adresse in Schweden wegen Drohungen nicht angeben musste.

Greta Thunberg ist das Gesicht der globalen Klimabewegung. Corona hat ihr Thema lange von der Tagesordnung der Mächtigen verdrängt. Aber Greta Thunberg kämpft weiter. 09.10.2020 | 29:12 min

Greta Thunberg wurde während eines Protests festgenommen

Thunberg war Mitte Oktober in London vorübergehend festgenommen worden, weil sie und andere Klimaaktivisten sich während eines Protests geweigert haben sollen, eine Straße freizugeben und stattdessen auf dem Gehsteig zu demonstrieren. Thunberg hatte kurz nach ihrer Festnahme erneut in London an einem Protest teilgenommen.

Vor dem Gerichtsgebäude hatten sich am Mittwoch ein gutes Dutzend Demonstrierende von Greenpeace und der Gruppe Fossil Free London versammelt. Sie forderten ein Ende der Ausbeutung von fossilen Energieträgern. Auf Plakaten stand zum Beispiel "Make Polluters Pay" (übersetzt etwa: "Lasst die Umweltverschmutzer zahlen").

"Greta ist eine wichtige Person in der Klimafrage, aber sie repräsentiert uns nicht", so Luisa Neubauer von Fridays for Future. Der Schutz jüdischen Lebens sei Neubauer wichtig. 15.11.2023 | 4:11 min

Thunberg ohne Palästinensertuch

Thunberg war zuletzt auch wegen ihrer Position im Nahost-Konflikt in die Diskussion geraten. Beim Erscheinen vor Gericht trug die 20-Jährige anders als weitere Angeklagte und Unterstützerinnen kein Palästinensertuch um den Hals. Bei einer Klimademonstration von Fridays for Future in Amsterdam hatte sie sich mit einem Palästinensertuch gezeigt und betont, die Klimabewegung müsse die Stimmen der Unterdrückten unterstützen.

Demonstrativ mit Palästinensertuch: Greta Thunberg in Amsterdam. Quelle: dpa