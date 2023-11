Fall Höxter: Muss Wilfried W. in Sicherungsverwahrung?

Die Sicherungsverwahrung ist im Strafgesetzbuch in den §§ 66 ff. StGB geregelt. Sie wird regelmäßig bereits im Urteil angeordnet. Die Anordnung kann aber auch vorbehalten werden. Dies geschieht meist dann, wenn das Gericht noch nicht sicher ist, ob die Voraussetzungen für eine Sicherungsverwahrung vorliegen und darüber erst später entscheiden will.



Eine weitere Möglichkeit ist, die Sicherungsverwahrung nachträglich anzuordnen, wie es die Staatsanwaltschaft nun im Höxter-Fall beantragt hat. Die Sicherungsverwahrung wird wie die Freiheitsstrafe in Justizvollzugsanstalten vollzogen, jedoch in getrennten Anstalten oder Abteilungen.



Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes befanden sich im Jahr 2022 in Deutschland 604 Strafgefangene in Sicherungsverwahrung.