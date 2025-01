Frankreich: Jean-Marie Le Pens Grab geschändet

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Le Pen Anfang Januar gestorben

Le Pen war mehrfach wegen Holocaust-Leugnung, Rassismus und Antisemitismus verurteilt worden. Seine Behauptung, die Gaskammern der Nazi-Zeit seien lediglich ein "Detail der Geschichte" gewesen, wiederholte er häufig öffentlich. Der fünffache Präsidentschaftskandidat hatte es 2002 in die Stichwahl geschafft, was damals eine große Protestwelle ausgelöst hatte.

Seiner Tochter Marine Le Pen ist dies bereits zwei Mal gelungen. Falls sie nicht Ende März in einem Verfahren wegen mutmaßlicher Veruntreuung von EU-Mitteln zur Nicht-Wählbarkeit verurteilt wird, will sie bei der nächsten Präsidentschaftswahl erneut antreten. In Umfragen liegt sie in der ersten Runde vorn.