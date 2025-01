Frankreich: Hunderte feiern Tod von Rechtsextremist Le Pen

Mit Jubel und Feuerwerk haben Hunderte den Tod des Rechtsextremen Jean-Marie Le Pen in Frankreich gefeiert. Der konservative Innenminister Bruno Retailleau reagierte mit Unverständnis und scharfer Kritik.

Nach dem Sturz der Regierung ernennt der französische Präsident Emmanuel Macron François Bayrou zum neuen Premierminister. Er ist bereits der vierte Premier in einem Jahr.

Linke Partei ruft zu Feier-Demos auf

Demonstrantinnen und Demonstranten versammelten sich am Abend auf dem Pariser Place de la République. In einem Video des Senders BFMTV war zu sehen, wie Menschen anstießen und in ausgelassener Stimmung waren.