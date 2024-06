Nach Messerattacke: Aufruf zu Mahnwache

Ein Mann hatte am Freitag in Mannheim bei einer Kundgebung fünf Mitglieder der islamkritischen Bürgerbewegung PAX Europa und einen Polizisten verletzt.

Bei dem Angriff während einer Veranstaltung der islamkritischen Bewegung Pax Europa (BPE) hatte der in Afghanistan geborene Mann am Freitag mehrere Menschen verletzt, darunter einen Polizisten lebensgefährlich. Der 25-Jährige war selbst auch verletzt und danach operiert worden.

Polizist schwebt weiter in Lebensgefahr

Aufruf zu Mahnwache nach Messerangriff

Video ruft zum Mord an Islamkritiker auf

Das offenbar im Onlinedienst Tiktok aufgetauchte Video, in dem zum Mord an "allen Ex-Muslimen und jedem Islam-Kritiker" aufgerufen wird, kommentierte Strobl in der "Bild am Sonntag" wie folgt: