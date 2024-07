Wedel: Mann nach Messerangriff in Lebensgefahr

Auf dem Gelände einer Volkshochschule in Wedel bei Hamburg ist eine Lehrkraft niedergestochen worden.

Bei einer Bluttat auf dem Gelände einer Volkshochschule in Wedel bei Hamburg ist ein 67 Jahre alter Dozent lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde er auf dem Parkplatz der Schule niedergestochen.

Polizei: Verdächtige und Opfer kannten einander

Das Opfer war nach der Tat am frühen Nachmittag ins Krankenhaus gekommen. Ihm seien Stichverletzungen am Hals zugefügt worden, sagte ein Polizeisprecher. Auch Stunden nach der Tat schwebte der Mann laut Polizei noch in Lebensgefahr.