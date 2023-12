Missbrauch in Kirche: "Bischöfe wissen: Sie haben versagt"

Woelki und der Missbrauchsskandal 09.03.2021 | 8:23 min

Bilder von jungen Männern, spärlich oder gar nicht bekleidet, manche in offensichtlich erregtem Zustand. Aufgenommen im Arbeitszimmer, erkennbar am Muster der Tapete. "Da waren viele, die ich kannte. Stipendiaten aus Afrika, die im Haus lebten. An Heiligabend zusammen mit der Familie feierten", so Stefan Dillinger.