Missbrauchsverdacht: Tattoos bringen Ermittler auf Spur

Festnahme in Hessen: Fahndung mit Tattoo-Fotos bringt entscheidenden Hinweis in Missbrauchsfall

Eine auffällige Tätowierung führte zur Festnahme: In Hessen ist eine 46 Jahre alte Frau festgenommen worden, die ein Mädchen sexuell missbraucht, Aufnahmen davon hergestellt und diese an Dritte weitergegeben haben soll. Bei dem Opfer handele es sich vermutlich um die Tochter der Frau, wie BKA und Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag mitteilten. Das Mädchen soll zum Tatzeitpunkt von 2016 an fünf Jahre alt gewesen sein.