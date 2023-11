Mordplan: Kadyrow-Handlanger in Bayern zu Haft verurteilt

Zehn Jahre Haft für einen in Deutschland lebenden Russen. Der Mann wurde aus dem Umfeld des tschetschenischen Machthabers Kadyrow beauftragt, einen Regime-Kritiker zu töten. 31.08.2023 | 1:32 min

Kadyrow-Kritiker im Visier

Generalbundesanwalt: Schusswaffe und Schalldämpfer bereits besorgt

Angeklagter arbeitete für Verfassungsschutz

Immer wieder Attentate auf Exil-Tschetschenen

Dass Kritik an Kadyrow für Exil-Tschetschenen auch in EU-Ländern gefährlich werden kann, zeigen mehrere Attentate auf Kadyrow-Gegner in den letzten Jahren. 2020 kam es in Frankreich und Österreich zu Attacken. In Lille wurde Imran Aliyev getötet, kurz darauf Mamihan Umarow in der Nähe von Wien. Auch sie hatten Kadyrow in den sozialen Medien kritisiert und sich über ihn lustig gemacht.