Offenburg: Schüler durch Schusswaffenangriff getötet

In Offenburg wurde in einer sonderpädagogischen Schule ein 15-Jähriger durch einen Schuss tödlich verletzt. 10.11.2023 | 1:49 min

Polizei und Staatsanwaltschaf teilten am Donnerstag Abend mit, dass der 15-Jährige Schüler wegen mutmaßlichen Totschlags in Untersuchungshaft genommen wird. Kriminaltechnische Ermittlungen sollen folgen. Das Motiv für den Angriff liegt laut ersten Angaben im persönlichen Bereich.

Das gleichaltrige Opfer war nach dem Angriff in ein Krankenhaus eingeliefert worden, wo es seinen schweren Verletzungen erlag. Zum mutmaßlichen Tathergang erläuterte die Polizei, der junge Mann habe ein Klassenzimmer betreten und auf seinen sitzenden Mitschüler mindestens einen Schuss aus einer Handfeuerwaffe abgeben. "Hierdurch erlitt dieser schwerste Verletzungen", hieß es laut Polizeimitteilung.

Das erklärter der CDU-Politiker in Stuttgart. Es werde von einem Einzeltäter ausgegangen. Hinweise auf einen politischen Hintergrund der Tat habe Polizei zurzeit nicht.

Psychologische Betreuung für Schüler

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichteten, wurde der Tatverdächtige durch einen Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Das Einschreiten sei ein glücklicher Umstand gewesen - der eventuell weiteres verhindern konnte. Der Schüler habe offenbar mehr Munition besessen.



Der Angriff soll sich in der 9. Klasse des Tatverdächtigen abgespielt haben. Rund 180 Schüler waren laut Polizei aus der Schule in Offenburg geholt worden. Die jungen Menschen wurden am Nachmittag von geschultem psychologischem Personal betreut.