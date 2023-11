Schüsse in Offenburger Schule: Was wir wissen

Ein 15-jähriger Schüler betrat nach Angaben der Ermittler gegen 11:50 Uhr die Waldbachschule in Offenburg mit einer Handfeuerwaffe. Demnach ging er dann in ein Klassenzimmer, steuerte offenbar gezielt auf einen gleichaltrigen Mitschüler zu und feuerte zwei Schüsse ab. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt und verstarb noch am Donnerstagnachmittag in einem Krankenhaus.