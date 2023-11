Pandemieprofiteurin: Prozess wegen Steuerhinterziehung

Zu Pandemiebeginn verdienten Politikertochter Andrea Tandler und ihr Partner mit Maskendeals Millionen. Nun stehen sie wegen Steuerhinterziehung und Subventionsbetrug vor Gericht. 04.10.2023 | 1:40 min

Als die Not am größten war, hielt sie die Hand auf. Satte 48 Millionen Euro hat Andrea Tandler, die Unternehmerin und Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs sowie bayerischen Innenministers und Strauß-Intimus Gerold Tandler, unter anderem für die Vermittlung von FFP2-Masken als Provision kassiert.

Tandler vermittelte nach NRW, Bayern und zum Bund

Der Reihe nach: In einer Nachricht an Ihre Freundin Monika Hohlmeier, der EU-Abgeordneten und Strauß-Tochter, bat sie um Kontakte auf bundes- und landespolitischer Ebene. Wer Masken bräuchte, dem könne sie behilflich sein.

Tandler vermittelte der Schweizer Firma Emix Kontakte nach Nordrhein-Westfalen, Bayern und zum Bund - Kontakte direkt in die Gesundheitsministerien. Zu Beginn der Corona-Pandemie waren medizinischen Masken weltweit Mangelware.

Wie ist die Lage in Corona Deutschland? Wer braucht die vierte Impfung gegen das Coronavirus? Welche Regeln plant die Ampel-Koalition? Bleiben Sie aktuell informiert.

Die Schweizer konnten liefern, für rund 700 Millionen Euro sollen sie Masken und Schutzkleidung verkauft haben. Und Andrea Tandler wurde zur Multimillionärin. 48 Millionen Euro soll sie an den Maskendeals verdient haben. So weit, so fragwürdig. Und doch ein legales Geschäft.