Transporter mit 2.500 Pies geklaut: Koch appelliert an Diebe

Erst vor wenigen Wochen machte in Großbritannien ein Gastro-Diebstahl Schlagzeilen - Hunderte Laibe Cheddarkäse waren gestohlen worden. Jetzt gibt es einen neuen Fall: Der britische Sternekoch Tommy Banks vermisst einen Transporter mit rund 2.500 herzhaft gefüllten Pies. Das Fahrzeug sei gestohlen worden - an Bord seien Pasteten im Wert von rund 25.000 Pfund (etwa 30.000 Euro), sagte er in einem Video bei Instagram.

Tommy Banks: "Tut das Richtige"

Er sagte, er sei versichert, aber das Essen sollte nicht einfach so verderben. Den Dieben schlug er in dem Video vor, die Pasteten in einem Gemeindezentrum oder einem ähnlichen Ort abzugeben. "Die Pies sind alle in Kartons mit meinem Namen drauf, also nicht so einfach zu verkaufen."