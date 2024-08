Nach einem der spektakulärsten Kunstdiebstähle Deutschlands sind die historischen Schmuckstücke wieder an ihrem Platz im Grünen Gewölbe – allerdings teils deutlich beschädigt.

Fast fünf Jahre nach dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem Dresdner Schloss ist ein Teil der Schmuckstücke an den angestammten Platz zurückgekehrt. Von Mittwoch an sind die wertvollen Juwelen erstmals wieder im Historischen Grünen Gewölbe zu sehen. Die zum Teil beschädigten Teile aus barocken Schmuckgarnituren werden in einer Hochsicherheitsvitrine präsentiert.