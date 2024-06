Wiesbadener spendiert seiner Stadt ein Museum

Über 800 Werke umfasst die Kunstsammlung von Reinhard Ernst. In Wiesbaden will er die für alle zugänglich machen. Entworfen wurde das Museum von einem weltbekannten Architekten.

Museum ab dem 25. Juni geöffnet

Der Publikumsbetrieb in dem kubusartigen Gebäude mit abstrakter Kunst startet erst an diesem Dienstag (25. Juni). Schirmherr des Museums in der Wilhelmstraße 1 der hessischen Landeshauptstadt ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Stifter: Bei Kunst "kein richtig und falsch"

Reinhard Ernst, der mit Firmen für Antriebstechnik viel Geld verdient hat, schätzt den Wert seiner Kunstsammlung "auf einiges über 100 Millionen Euro". Bei Geschäftsreisen in Europa, in die USA und nach Japan hat er sie in vier Jahrzehnten zusammengetragen.

Der Mäzen liebt aber auch Sportwagen - der in die Kunst integrierte Ferrari gehört ihm. Ernst will mit seinem Museum Kunst für eine breite Masse zugänglich machen - und alle Generationen anlocken. Er selbst höre immer wieder:

Architekt starb nur zwei Wochen vor Eröffnung

Der Architekt Maki zählte zu den bedeutendsten Architekten in seiner Heimat Japan. 1993 erhielt er den Pritzker-Preis als weltweit höchste Auszeichnung in seinem Fach. Vor gut zwei Wochen starb Maki im Alter von 95 Jahren. Weltweit hatte er zehn Museen errichtet, darunter seinen kubusartigen Bau in Wiesbaden als einziges in Europa.