Sexueller Missbrauch: Anklage gegen Pfarrer aus Fulda

In der beim Landgericht Fulda erhobenen Anklage wird ihm "sexueller Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt" vorgeworfen.

Bistum Fulda reagiert schockiert

Das Bistum Fulda zeigte sich entsetzt: "Die in der Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main konkretisierten Anschuldigungen schockieren uns", erklärte die Diözese auf ihrer Internetseite

Kontakt zu Kindern über Onlineplattformen

Dem 42-Jährigen wird zur Last gelegt, zwischen Februar und Juli 2022 auf einer Chatplattform gezielt Kinder und Jugendliche kontaktiert und diesen pornografische Videos mit Kindern gezeigt zu haben. Zudem soll er von den Kindern und Jugendlichen gefordert haben, sich vor einer Webcam auszuziehen und sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen. Von den Webcam-Übertragungen soll der Pfarrer zudem Aufnahmen gefertigt und gespeichert haben.

Bei der Auswertung der in der Wohnung gefundenen Datenträger seien zahlreiche Dateien gewesen, die den Verdacht gegen den Mann begründeten. Die Anklageschrift lege dem Angeschuldigten insgesamt 71 Taten zur Last. Das Landgericht Fulda muss nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden.

Hinweise durch US-Organisation

Die Ermittlungen führt die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Den Anstoß gab im Mai 2022 ein Hinweis der US-Organisation National Center for Missing and Exploited Children (Nationales Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder - NCMEC). Dadurch sei der Pfarrer in Verdacht geraten, Dritten im Internet pornografisches Material zugänglich gemacht zu haben, hieß es.