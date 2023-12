Tote und Verletzte: Tödliche Schüsse an Universität in Prag

Tote und Verletzte nach Schüssen an einer Universität in Prag.

Die Schüsse seien in einer Bildungseinrichtung am Jan-Palach-Platz in der Altstadt gefallen, so die Polizei. Innenminister Vit Rakusan sagte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen CT, es gebe keine Hinweise auf einen zweiten Schützen. Rakusan rief die Bevölkerung dennoch auf, den Anweisungen der Polizei zu folgen.