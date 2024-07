Drogenbosse von Sinaloa-Kartell in den USA festgenommen

Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Zwei Anführer des mächtigen mexikanischen Drogenkartells Sinaloa sind in den USA festgenommen worden. Ismael Zambada García, Mitgründer des Kartells, und Joaquín Guzmán López, ein Sohn des anderen Mitgründers, seien am Donnerstag im US-Bundesstaat Texas festgenommen worden, erklärte US-Justizminister Merrick Garland.

Joaquín Guzmán López ist der Sohn des mexikanischen Drogenbarons "El Chapo", der das Sinaloa-Kartell mitgegründet hat und derzeit eine lebenslange Haftstrafe in den USA verbüßt. Garland bezeichnete das Kartell als eine der gewalttätigsten und mächtigsten Drogenhandelsorganisationen der Welt.

Kartell-Anführer wegen Fentanyl-Herstellung festgenommen

Zambada führte das Drogenkartell jahrzehntelang an der Seite von "El Chapo" an und war dafür bekannt, die Schmuggeloperationen der kriminellen Organisation zu verantworten. Gegen ihn liegen mehrere Anklagen in den USA vor, unter anderem wegen Verschwörung zur Herstellung von Kokain, Heroin, Methamphetamin und Fentanyl, zu Mord und Geldwäsche.