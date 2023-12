Die Macht der Kartelle 30 Jahre nach Escobars Tod

Alltag an der Front im Drogenkrieg . Dieses Erlebnis in der Gerichtsmedizin von Ciudad Juarez in Mexiko liegt einige Jahre zurück, aber es ist bis heute in all seiner übelriechenden Brutalität der Kern dessen, was sich wirklich hinter der Glorifizierung des Drogengeschäftes in gut gemachten TV-Serien oder in beiläufigen Erzählungen vom "Spaß" auf Partys in Berlin oder Buxtehude verbirgt.