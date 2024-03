Bandenkriminalität: Wie Ecuador zum Drogen-Schauplatz wurde

Die Ausbreitung von Drogenbanden und politische Morde haben zu Instabilität und ständiger Angst in der Bevölkerung geführt. Wie geriet Ecuador in die Fänge des weltweiten Drogenhandels und was sind die Folgen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was macht Ecuador für Drogenkartelle so attraktiv?

Wann hat sich die Kriminalität im Land ausgebreitet?

Drogenkartelle: Wer sind die Hauptakteure?

Drogenhandel: Warum boomt das Geschäft mit den Drogen aus Ecuador?

Laut dem UN-Büro für Drogen UNODC ist die weltweite Nachfrage nach Kokain in den letzten Jahren gestiegen, insbesondere in Europa und den USA . Das führt zu einem Anstieg der Produktion in lateinamerikanischen Ländern.

In der ecuadorianischen Gesellschaft geht die kommerzielle Expansion mit einer schwachen polizeilichen Kontrolle der Drogenhändlergruppen und dem Verlust der Aufsicht über das Gefängnissystem einher, was zu einer Stärkung der organisierten Kriminalität führt. Das stärkt den internationalen Drogenhandel.

Wie reagiert der Staat auf die Drogenkriminalität?

Die Gewalt in Ecuador hat in den vergangenen Jahren dramatisch zugenommen. Nach Ausschreitungen in mehreren Haftanstalten gilt in dem Land nun der Ausnahmezustand.

09.01.2024 | 0:19 min