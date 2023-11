Strafrechtler zu Stadtpark-Urteil: Resozialisierung im Fokus

Die Gerichte haben für Jugendliche, bei denen die weitere Entwicklung ihrer Persönlichkeit noch unklar ist, die Möglichkeit geschaffen, die Frage der Vollstreckung der Strafe , also den Gang ins Gefängnis, zurückzustellen. Binnen eines halben Jahres soll diese Entscheidung dann nachgeholt werden. In diesem Zeitraum wird der jugendliche Delinquent engmaschig einem Bewährungshelfer unterstellt und muss Auflagen und Weisungen erfüllen. Es handelt sich also um einen zusätzlichen erzieherischen Bonus, der gleichzeitig einen hohen Anreiz schafft, dass die Entwicklung des Jugendlichen einen so positiven Verlauf nimmt, dass die Strafe nicht vollstreckt werden muss.