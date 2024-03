Mörder von DJ Jam Master Jay schuldig gesprochen

Die Hintergründe des Mords an Jam Master Jay waren über Jahre ein Rätsel geblieben. Zunächst wurde das Verbrechen unter anderem einem "Rap-Krieg" zwischen rivalisierenden Gruppen an der West- und der Ostküste der USA zugerechnet. Der Fall wurde in einem Atemzug mit nicht aufgeklärten Morden wie denen an den Rappern Tupac Shakur und Notorious B.I.G. genannt.