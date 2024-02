Organspende, Rente, Sommerzeit: Das ändert sich im März

In Deutschland wird wieder an den Uhren gedreht , und zwar am Sonntag, 31. März. Um 2 Uhr werden die Zeiger dann um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt. Der letzte März-Sonntag ist also eine Stunde kürzer, dafür ist es ab diesem Zeitpunkt abends spürbar länger hell. Die Sommerzeit endet wieder am letzten Sonntag im Oktober, diesmal ist das der 27. Oktober.