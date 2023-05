Der einflussreiche britische Autor Martin Amis ist tot. Er sei am Freitag in seinem Haus in Florida im Alter von 73 Jahren an Speiseröhrenkrebs gestorben, teilte sein Agent Andrew Wylie am Samstag mit. Amis, dessen Vater Kingsley Amis ebenfalls Schriftsteller war, galt als eine der wichtigsten Stimmen seiner Generation, zu der so bedeutende Autoren wie der verstorbene Christopher Hitchens, Ian McEwan und Salman Rushdie gehörten.