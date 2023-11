Meinungs-Bubble: Digitale Wege aus der Filterblase

Viele Menschen in Filterblasen von Google oder Youtube sind anfällig für Manipulation.

Wer auf Google etwas sucht, dem werden Ergebnisse angezeigt, die zum persönlichen Profil passen. Berücksichtigt werden dabei thematische Vorlieben und das bisherige Such- und Surfverhalten. Tiktok Twitter oder Youtube machen das ganz ähnlich.

Immer gleiche Meinungen verstärken Intoleranz

Trump gewann eine Wahl mit Meinungsblasen

Der US-Präsidentenwahlkampf von Donald Trump im Jahr 2016 hat genau auf diesen Filterblasen aufgesetzt. Eigens entwickelte Propaganda-Algorithmen haben individuelle Botschaften an die potenziellen Trump-Wähler geschickt.

Ergab das Online-Profiling auf Basis von Facebook-Daten zum Beispiel, dass ein Wähler Muslime nicht mag, er aber unsicher ist, ob Trump auch hart genug gegen Muslime vorgehen wird, wurde ihm ein passgenauer Text zugeschickt, in dem ihm die Politik Trumps gegen Muslime erläutert wurde, die genau der Vorstellung dieses Wählers entsprachen.

Menschen in Filterblasen anfällig für Manipulation

Ein Wähler, der die Krankenversicherung Obama Care zurückgedreht haben wollte, erhielt entsprechende Mails und Posts in seiner Timeline. Die bestätigten ihm, dass Trump genau die Bestimmungen von Obama Care zurücknehmen würde, die ihm nicht passten. Wer als Stahlarbeiter oder Angestellter in der Montanindustrie um seinen Arbeitsplatz bangte, der bekam die Ankündigung Donald Trumps auf sein Smartphone, dass er 25 Millionen Jobs schaffen würde.

Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Wahlversprechen realistisch sind oder ob das Blaue vom Himmel gelogen wird. Es geht darum, dem Wähler genau das zu versprechen, was er erwartet. Wer in einer Filterblase lebt, ist für solche Manipulation anfällig.

Selbstverstärkungs-Effekte sorgen für Gewinn

Google, Facebook & Co. verdienen genau damit ihr Geld. Zum einen mit Direktmarketing-Kampagnen, weil die Leute in den Filterblasen leicht zu beeinflussen sind. Zum anderen, weil der Selbstverstärkungs-Effekt die Nutzerinnen und Nutzer länger auf ihrer Seite hält, also dafür sorgt, dass mehr Werbung verkauft wird.