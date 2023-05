In Elmshorn in Schleswig-Holstein war Experten zufolge am vergangenen Dienstag ein Meteorit niedergegangen. Der Gesteinsbrocken von der Größe eines Tennisballs hatte am Dienstag das Dach eines Hauses durchschlagen, sagte eine Bewohnerin der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Zuvor hatten die "Elmshorner Nachrichten" berichtet.