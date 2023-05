Gesteinsbrocken aus dem All, die die Erdatmosphäre durchdrungen haben und auf der Erdoberfläche aufgeschlagen sind, nennt man Meteoriten. Als Asteroiden bezeichnet man die entsprechenden Himmelsobjekte, sofern sie eine gewisse Größe erreichen. Die meisten Asteroiden kreisen im sogenannten Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter um unser Zentralgestirn. Sie sind kosmischer Schutt – Überreste aus der Entstehungszeit unseres Sonnensystems. Durch Kollisionen, die einzelne Brocken aus der Bahn schleudern, kann sich die Bahn eines Asteroiden so verändern, dass er in Erdnähe gelangt. Durchschnittlich einmal pro Jahr stürzt ein Brocken von der Größe eines Kleinwagens auf die Erde und verglüht in der Atmosphäre. Etwa alle 1000 Jahre fällt ein Asteroid so groß wie die Freiheitsstatue auf die Erde. Er kann weite Regionen verwüsten oder einen Tsunami von globalem Ausmaß verursachen. Alle 100 Millionen Jahre kommt es – rein statistisch – zu einer Kollision mit einer kosmischen Bombe, die so groß wie das Matterhorn ist. Ein Einschlag dieser Dimension könnte das Ende der Menschheit bedeuten.

