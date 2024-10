Am 31. Oktober beginnen die Tage des Totenfestes. Den Höhepunkt stellen der 1. und 2. November dar. Dann verwandeln sich Friedhöfe in fröhliche Begegnungsstätten. Wenn Familienangehörige die Lieblingsspeisen und -getränke der Verstorbenen auf deren Gräbern platzieren und so gemeinsam mit ihren Verstorbenen essen und ihrer gedenken. In der Region Oaxaca, ein weiterer Hotspot des Totentages, gilt diese mystische Tradition als Highlight der Festlichkeiten. Ein Ritual, das in Europa seinesgleichen sucht. Die UNESCO hat den Dia de los Muertos 2003 zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt.