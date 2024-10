Mexiko: Im Kampf gegen Kartelle, Kriminalität und Korruption

In einem Interview kurz nach seinem Amtsantritt am 30. September sagte Alejandro Arcos, der 43-jährige Bürgermeister der Stadt Chilpancingo im Bundesstaat Guerrero, er wolle für Frieden und Sicherheit stehen: "Wir werden eng mit den Menschen und der Regierung zusammenarbeiten, um die Sicherheit zu erlangen, die wir alle uns so sehr wünschen." Wenige Tage später ist er tot - sein verstümmelter Körper auf eine Art inszeniert, die keinen Zweifel daran lässt, dass das organisierte Verbrechen ihn ermordet hat.