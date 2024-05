Mexiko: Tote Surfer identifiziert - Drei Verdächtige

Fotos der verschwundenen Surfer am Strand in Ensenada, Mexiko.

Bei den am Freitag im mexikanischen Bundesstaat Baja California gefundenen Leichen dreier Männer handelt es sich um zwei australische und einen US-Touristen, die seit Ende April vermisst wurden. Die Leichen seien offiziell von Angehörigen als die der drei Surfer identifiziert worden, teilte das Büro der Staatsanwaltschaft am Sonntag mit.

Staatsanwaltschaft: Drei Verdächtige festgenommen

Die drei Leichen waren am Freitag in einem Schacht auf einer Klippe über dem Pazifischen Ozean in Baja California gefunden worden. Trotz des "fortgeschrittenen Stadiums der Verwesung" waren die Behörden aufgrund der Kleidung und spezifischer Körpermerkmale davon ausgegangen, dass es sich um die drei Vermissten handelt.

Verbrannter Pick-up der Surfer entdeckt

Die drei Touristen hatten einen Urlaub in der Nähe der Küstenstadt Ensenada geplant und waren seit dem 27. April nicht mehr gesehen worden. Ihr verbrannter Pick-up war unweit des Leichenfundorts entdeckt worden. Die drei Touristen im Alter zwischen 30 und 33 Jahren hätten Mexiko in der Vergangenheit mehrmals ohne Probleme besucht, sagte Andrade.

In der Stadt Ensenada in Baja California protestierten am Sonntag dutzende Surfer gegen die Gewalt. Sie hielten Surfbretter in die Luft, auf denen Slogans wie "Strände, Sicherheit, Freiheit, Frieden" oder "Keine Todesfälle mehr" standen.