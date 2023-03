Tatsächlich rückt das südliche Südamerika immer mehr in den Fokus der Kartelle. Der Hafen von Montevideo in Uruguay gewinnt zunehmend an Bedeutung als Umschlagplatz für Kokain nach Europa, Asien und Afrika. In Argentinien berichten soziale Organisationen über eine deutliche Zunahme von Gewalt und Kriminalität besonders in den Armenvierteln.