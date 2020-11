Die Umgebung wird nach Spuren abgesucht. In unmittelbarer Nähe des Tatorts finden die Beamten einen Rucksack. Der Inhalt: eine leere Bierflasche und ein Taschenrechner. Weitere Hinweise oder ein eventuelles Tatwerkzeug, können nicht sichergestellt werden. Noch am gleichen Tag wird Nadines Leiche in die Rechtsmedizin überführt. Bringt die Obduktion die Ermittler auf die Spur des Täters oder der Täter?