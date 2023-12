Mount Everest: Warum 2023 so viele starben wie nie

1978 erklomm Reinhold Messner als erster Mensch ohne zusätzlichen Sauerstoff den Gipfel des Mount Everests. 08.05.2023 | 9:06 min

Totenzahl so hoch wie noch nie

Dabei ist die Zahl der Toten unter ihnen im Jahr 2023 mit insgesamt 18 so hoch wie nie. Und für Yuba Raj Khatiwada, Direktor der nepalesischen Tourismusbehörde, ist auch dabei der Zusammenhang klar: "Die Hauptursache sind Wetterwechsel", so wird er im britischen "Guardian" zitiert. Die Bedingungen seien sehr variabel gewesen.

Im Gespräch mit ZDFheute erläutert er, dass drei Sherpas während des Vorbereitens der Route beim Einsturz eines Eisturms verunglückt und ein Expeditionsteilnehmer "unten am Berg" an einem Infarkt gestorben seien.

Die restlichen 14 Toten sind zur Gänze Bergsteiger, denen am Gipfeltag der Sauerstoff ausgegangen ist, die also keine Sauerstoffflaschen mehr gehabt haben oder die von ihrem Bergführer allein gelassen worden sind und dann hilflos irgendwo am Gipfelgrat langsam gestorben sind.

Dort in der Todeszone seien die Bedingungen so lebensfeindlich, dass man ohne Hilfsmittel unabhängig vom Wetter "früher oder später immer stirbt".

Für Sicherheit schließlich bezahlt

Bei so vielen Toten "würde ich mich als Verantwortliche schon fragen: Was ist da schiefgelaufen?", so Furtenbach. Er bietet mit seinem Unternehmen selbst Everest-Besteigungen an - bisher ohne Todesfälle. "Dafür werde ich ja schließlich bezahlt", sagt er.