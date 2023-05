Oft sind Cover erfolgreicher sogar als das Original. "I Will Always Love You" von Whitney Houston beispielsweise, das im Original von Dolly Parton stammt, oder "Without You" von Mariah Carey. Auch in Deutschland findet man Beispiele: "Über sieben Brücken musst du gehen", das Peter Maffay 1980 von der DDR-Band Karat coverte.