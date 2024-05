TikTok ist in den vergangenen Jahren zu der Plattform geworden, auf der viele Menschen Musik entdecken - und damit zu einem der wichtigsten Marketing-Instrumente der Branche. Taylor Swift ließ jüngst vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums "The Tortured Poets Department" einige ihrer Songs zu TikTok zurückkehren. Die Musikerin steht zwar auch bei Universal unter Vertrag, hält aber die Rechte an ihren Songs.