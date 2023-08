Andere Häuser engagieren die Sopranistin weiterhin. So eröffnete sie im Juni die Saison zum 100-jährigen Bestehen der Arena di Verona mit einer neuen Produktion von Verdis "Aida". Diesen Monat wird sie am Teatro Colon in Buenos Aires auftreten. Für die Saison 2023-24 sind Auftritte an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin, der Wiener Staatsoper, dem Teatro alla Scala in Mailand und der Pariser Opéra geplant.