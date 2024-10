Neues Gesetz: New Yorker dürfen bei Rot über die Straße

Was in Deutschland zu Bußgeld führt, ist in der US-Metropole New York jetzt legal: bei roter Ampel über die Straße zu gehen. An das frühere Verbot hielt sich ohnehin kaum jemand.

Auf dem Times Square in New York ist immer viel los. So mancher geht da auch mal bei Rot über die Straße. Quelle: AP

Bei Rot über die Straße zu gehen, ist für Fußgänger in New York jetzt offiziell legal. Ein entsprechendes Gesetz des Stadtrats trat in Kraft, nachdem Bürgermeister Eric Adams in dem dafür vorgesehenen Zeitraum kein Veto eingelegt hatte.

Kein Bußgeld mehr

Demnach dürfen Fußgänger in der Millionenmetropole nun Straßen überqueren, wann und wo sie wollen, ohne damit - wie beispielsweise bei roter Ampel in Deutschland - ein Bußgeld zu riskieren.

Bislang war das sogenannte "Jaywalking" in New York verboten. Wer erwischt wurde, dem drohte eine Strafe von bis zu 300 Dollar (etwa 275 Euro). In der Realität hielten sich Fußgänger aber so gut wie nie daran. Auch dass die Polizei einschritt, war sehr selten.

