400 Millionen Gläser pro Jahr: Nutellas 60-Jähriges Jubiläum

Denn nicht nur in Deutschland - wo man pro Kopf und Jahr etwa ein Kilogramm verspeist - wird Nutella in rauen Mengen gegessen. In Frankreich liebt man sie auf Crèpes und in Rom kommt sie sogar auf die Pizza. Das Einwegglas mit weißem Schraubdeckel ist inzwischen auf der gesamten Welt präsent und bekannt.