Mutter gegen Jugendamt: Muss Behörde Rekordsumme zahlen?

"Ich hatte Angstzustände und war nicht mehr richtig arbeitsfähig" - so beschreibt Anna Korn (Name geändert, Anm. d. Red.) vor dem Detmolder Landgericht ihre Lage, nachdem ihr Sohn Anton vom Jugendamt des Kreises Lippe in Obhut genommen worden war. Ohne richterliche Anordnung erschienen im Jahr 2019 Mitarbeiter des Jugendamts im Kindergarten von Anton. Als die Mutter ihren Sohn abholen wollte, teilten sie ihr mit, dass sie Anton mitnehmen und zum Vater bringen würden. Damals begann der Kampf der Mutter um ihr Kind. Das ZDF berichtete

Die Inobhutnahme war der Höhepunkt eines Sorgerechtsstreits . Das Verwaltungsgericht in Minden urteilte später, dass die Inobhutnahme rechtswidrig war. Bevor Anton in Obhut genommen wurde, lebte er bei der Mutter und verbrachte jedes zweite Wochenende beim Vater. Doch irgendwann weigerte der Junge sich wieder zum Vater zu gehen, so Anna Korn. Es kam der Verdacht des sexuellen Missbrauchs durch den Vater auf.

Experte: Gutachten substanzlos

Die Staatsanwaltschaft Detmold ermittelt seitdem ergebnislos gegen den Vater. Wichtige Zeugen werden nicht vernommen und eine DNA-Probe wird nicht ausgewertet, sondern vernichtet. Warum es dazu kam, ist unklar. Ein Gutachter behauptet, dass der Verdacht bestehe, dass die Mutter am sogenannten Münchhausen-by-Proxy-Syndrom leide - was bedeute, dass die Mutter den Missbrauch erfinde, um das Kind an sich zu binden.

Mutter taucht mit Sohn unter

Doch die Behörde lässt sich vom Richterspruch nicht beeindrucken. Sie will den Jungen nun in ein Heim schicken. Anna Korn sieht keinen Ausweg und taucht mit Anton unter. In dieser belastenden Zeit unterrichtet sie ihren Sohn, organisiert das Leben im Untergrund und versucht vor Gericht eine Klärung der Situation herbeizuführen. Nach zehn Monaten erzielt Anna Korn einen weiteren Erfolg. Das Oberlandesgericht Hamm erlaubt die Rückkehr von Mutter und Sohn. Ein Heimunterbringung droht vorerst nicht. Anton kann wieder in die Schule gehen.