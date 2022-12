Obdachlos im Winter : Wie das Leben auf der Straße prägt

Sanfte Klaviertöne klingen durch den Raum, als Uwe das Präludium in C-Moll von Johann Sebastian Bach anstimmt. Er kann es fast auswendig, so viele Male hat er dieses Stück in seinem Leben schon gespielt. Doch seit fast acht Jahren hat er weder ein Klavier noch eine Wohnung, in der er spielen könnte. Uwe ist obdachlos und lebt in Düsseldorf auf der Straße.